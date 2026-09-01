Siniestro de tránsito en la vía Ambato – Riobamba deja un muerto y seis heridos

Un siniestro de tránsito se registró en la vía Ambato–Riobamba la madrugada del martes 1 de septiembre.

Una persona perdió la vida y otras seis quedaron heridas tras un siniestro de tránsito registrado la madrugada de este martes 1 de septiembre de 2026. La tragedia ocurrió en la vía Ambato - Riobamba, en el sector de Alobamba.

La llamada de emergencia ingresó al sistema del ECU 911 a las 01:16 de este martes. Las autoridades de primera respuesta informaron que se trató de un choque frontal entre una camioneta y un camión.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y del Ministerio de Salud Pública llegaron al sitio para asistir la emergencia. Se informó que los heridos fueron llevados a casas de salud para su respectiva valoración.

Los vehículos involucrados fueron retenidos como parte de las investigaciones para esclarecer la causa del siniestro.

Las imágenes compartidas por el ECU 911 muestran los daños en los vehículos debido al fuerte impacto.