Vehículo cae a un abismo en la vía Alóag-Santo Domingo y deja varios heridos

siniestro de tránsito deja varios heridos en el sector Tandapi de la vía Alóag-Santo Domingo

Un vehículo cayó a un abismo este domingo 30 de agosto de 2026 en el sector de Tandapi, en el kilómetro 42 de la vía Alóag-Santo Domingo.

Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a los afectados.

Emergencia fue reportada al 9-1-1

El ECU 911 recibió la alerta a las 14:52, cuando un ciudadano informó que un vehículo se había salido de la vía y caído a un abismo en el sector de Tandapi.

Tras la llamada, desde la central de emergencias se coordinó el desplazamiento de unidades del Cuerpo de Bomberos de Tandapi y del Ministerio de Salud Pública para atender a las personas afectadas.

Varios heridos fueron atendidos

Los equipos de emergencia llegaron al lugar y brindaron asistencia a los heridos. El personal de salud participó en la atención de las personas afectadas por el siniestro.

La Policía Nacional también acudió al tramo donde ocurrió el accidente y confirmó que no existen cierres viales en este punto de la vía Alóag-Santo Domingo.

Las circunstancias en las que el vehículo perdió la trayectoria y terminó en el abismo serán determinadas por las autoridades correspondientes.