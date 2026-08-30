Vehículo cae a un abismo en la vía Alóag-Santo Domingo y deja varios heridos
El personal de salud participó en la atención de las personas afectadas por el siniestro.
siniestro de tránsito deja varios heridos en el sector Tandapi de la vía Alóag-Santo Domingo
Cortesía: Sala de Mejía
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Actualizada:
30 ago 2026 - 16:52
Un vehículo cayó a un abismo este domingo 30 de agosto de 2026 en el sector de Tandapi, en el kilómetro 42 de la vía Alóag-Santo Domingo.
Equipos de emergencia acudieron al sitio para atender a los afectados.
Emergencia fue reportada al 9-1-1
El ECU 911 recibió la alerta a las 14:52, cuando un ciudadano informó que un vehículo se había salido de la vía y caído a un abismo en el sector de Tandapi.
Tras la llamada, desde la central de emergencias se coordinó el desplazamiento de unidades del Cuerpo de Bomberos de Tandapi y del Ministerio de Salud Pública para atender a las personas afectadas.
Varios heridos fueron atendidos
Los equipos de emergencia llegaron al lugar y brindaron asistencia a los heridos. El personal de salud participó en la atención de las personas afectadas por el siniestro.
La Policía Nacional también acudió al tramo donde ocurrió el accidente y confirmó que no existen cierres viales en este punto de la vía Alóag-Santo Domingo.
Las circunstancias en las que el vehículo perdió la trayectoria y terminó en el abismo serán determinadas por las autoridades correspondientes.
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