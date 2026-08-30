Un muerto y siete heridos en dos siniestros en la vía Ambato–Latacunga

Dos siniestros de tránsito dejaron una persona fallecida y siete heridas en la vía Ambato–Latacunga, la madrugada del 30 de agosto de 2026.

Una persona falleció y siete resultaron heridas en dos siniestros de tránsito registrados en la vía Ambato–Latacunga (E35), dentro del cantón Ambato, durante la madrugada de este domingo 30 de agosto de 2026.

El ECU 911 coordinó la movilización de unidades de la Policía Nacional, Tránsito Ambato y el Ministerio de Salud Pública para atender ambas emergencias.

Una colisión dejó un fallecido en Unamuncho

A las 05:55, el servicio de emergencias recibió una alerta sobre una colisión entre tres vehículos en el sector del semáforo de ingreso a Unamuncho.

El siniestro dejó una persona fallecida y cinco heridas. Los equipos de respuesta atendieron a los lesionados y los trasladaron a casas de salud.

Dos heridos en un volcamiento en Cunchibamba

La primera emergencia había sido reportada a las 04:38, cerca de los semáforos de Cunchibamba, donde se alertó sobre el volcamiento de un vehículo.

Según el balance preliminar del ECU 911, dos personas resultaron heridas en este hecho. Las instituciones movilizadas realizaron los procedimientos correspondientes y brindaron atención a los afectados.

Tras estos siniestros, el ECU 911 recordó a los conductores la importancia de mantener una velocidad adecuada, respetar las señales de tránsito y conducir con precaución.

La ciudadanía puede reportar emergencias gratuitamente al 911, disponible las 24 horas.