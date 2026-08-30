Camión golpea a patrullero en la Autopista General Rumiñahui; conductor habría estado ebrio

El vehículo fue seguido durante varios metros hasta que los agentes consiguieron detenerlo.

Un conductor de camión habría protagonizado varias maniobras peligrosas mientras circulaba por la Autopista General Rumiñahui, en sentido Valle-Quito.

Durante el trayecto, las puertas posteriores del vehículo se abrieron y golpearon a un patrullero policial que circulaba por la vía.

Puertas del camión golpearon al patrullero

Según se observa en un video en redes sociales de 'Quito Noticias', el camión avanzaba por la autopista cuando las puertas posteriores del furgón se abrieron y terminaron impactando contra el espejo retrovisor izquierdo un vehículo de la Policía Nacional.

El incidente ocurrió mientras el conductor se desplazaba en sentido Valle-Quito y habría realizado varias maniobras peligrosas antes del choque.

Policía inició una persecución

Después del impacto, los uniformados que se encontraban en el patrullero iniciaron la persecución del camión.

El vehículo fue seguido durante varios metros hasta que los agentes consiguieron detener la marcha del automotor.

El conductor fue interceptado poco después del incidente y quedó a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Conductor habría estado en estado de ebriedad

De acuerdo con las imágenes, el hombre presentaba aparentes signos de estar bajo los efectos del alcohol al momento de ser detenido.

Sin embargo, el caso será investigado para determinar las circunstancias exactas del siniestro y las posibles responsabilidades.