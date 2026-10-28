Murió Eulalia Marzetti, mamá del DT argentino Lionel Scaloni

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles 28 de octubre de 2026 la muerte de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni.

Mediante un comunicado, la AFA expresó sus condolencias al DT argentino por el fallecimiento de su progenitora, a los 74 años de edad. "El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", escribió el organismo en X.

La madre del entrenador de la Selección Argentina atravesaba desde hacía varios años problemas de salud. Eulalia, conocida como ‘Lali’, fue jueza de paz en Pujato y junto a su esposo formó una familia con tres hijos: Lionel, Mauro y Corina.

Familia de Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina. Redes Sociales

La relación entre Scaloni y su madre estuvo presente incluso en los momentos más importantes de su carrera. Tras conquistar la Copa América 2021, luego de vencer a Brasil en el Maracaná, el entrenador dedicó el título a Eulalia, quien días antes había sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

“Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”, expresó Scaloni, visiblemente emocionado.

Meses después, durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, el técnico volvió a referirse a la situación familiar. “No estoy para pensar en el Mundial”, dijo entonces, dejando en evidencia cuánto lo afectaba la salud de su madre.