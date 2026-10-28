Amaru, la plataforma web y app para consultar el clima en tiempo real

Amaru es una plataforma web y aplicación móvil que se viralizó en Ecuador tras las fuertes lluvias del lunes 26 de octubre.

Esta es una herramienta tecnológica diseñada para evaluar y alertar el riesgo de inundaciones en tiempo real mediante el cruce de datos públicos, inteligencia artificial y reportes comunitarios.

El sistema, cuyo nombre rinde homenaje a la serpiente ancestral andina que habita los ríos y anunciaba las crecidas del agua, está disponible actualmente en 13 países y supervisa de forma continua más de 236 ciudades y 850 estaciones fluviales de la región, permitiendo a los usuarios consultar el nivel de peligro en su zona.

La aplicación aclara que no sustituye a fuentes oficiales por ello, en el caso de Ecuador, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) se mantienen como las únicas fuentes oficiales para la emisión de alertas climáticas.

¿Qué tipos de alerta emite?

Según el sitio web, Amaru no se limita a medir la cantidad de lluvia, sino que calcula un índice de riesgo que va del 0 al 100 ponderando en cinco variables clave:

Precipitación actual

Pronóstico para las próximas 24 horas

Altitud del terreno

Nivel de los ríos

Condiciones de marea en zonas costeras

Explicación de variables Captura de pantalla

Además, para garantizar la utilidad del sistema y evitar alarmar innecesariamente a la población, la herramienta clasifica la situación en cuatro niveles de semaforización: normal, peligro, alerta y peligro, y reserva la advertencia de inundación únicamente para la categoría de riesgo alto.

Explicación de niveles de alerta por semaforización Captura de pantalla

Todos estos cálculos se alimentan de fuentes internacionales en tiempo real como: Google Flood Forecasting, Open-Meteo, RainViewer, MET Norway y mapas de OpenStreetMap.

La verificación de los reportes ciudadanos

Uno de los diferenciadores de la plataforma es la integración de reportes ciudadanos generados en tiempo real.

Para evitar la desinformación o datos erróneos, el sistema aplica un algoritmo de confianza e inteligencia artificial.

Los textos y las fotografías compartidas por la comunidad son auditados con el modelo Claude de Anthropic para así validar que las imágenes correspondan al evento reportado antes de ser publicadas en el mapa interactivo.