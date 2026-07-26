Policía es detenida por presuntamente disparar a su pareja de 22 años en Cotopaxi

Policía es detenida por presuntamente disparar a su pareja.

Una servidora de la Policía fue aprehendida el 25 de julio en el cantón Pujilí, Cotopaxi, luego de ser señalada como la presunta responsable de herir con un arma de fuego a su pareja durante un altercado ocurrido en una vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, un joven de 22 años, recibió un impacto de bala en el abdomen.

Tras la alerta, equipos de emergencia acudieron al lugar y lo trasladaron a una casa de salud, donde permanece bajo observación médica.

Autoridades investigan el hecho

La uniformada fue detenida en flagrancia y puesta a disposición de las autoridades para el inicio de las investigaciones.

Como parte de las diligencias, los agentes recopilan evidencias en la escena y toman versiones de las personas relacionadas con el caso.

De acuerdo con la información, autoridades buscan esclarecer si el disparo se produjo durante una discusión y bajo qué circunstancias ocurrió el incidente.