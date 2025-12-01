Un sismo de 4,3 se registró la mañana de este lunes 1 de diciembre en la Costa de Ecuador

El sismo tuvo como epicentro Santa Elena, en la Costa ecuatoriana.

Un sismo de magnitud 4,3 en la escala de Richter se registró la madrugada de este lunes 1 de diciembre del 2025, confirmó el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telúrico tuvo como epicentro la provincia de Santa Elena, en la costa ecuatoriana, y se registró a una profundidad de 55 kilómetros.

En redes sociales, ciudadanos informaron que sintieron el temblor incluso en ciudades cercanas, como Guayaquil y Durán. En el puerto principal se sintió en sectores como Ceibos, Samanes, entre otros.

Una hora después, el Instituto Geofísico reportó otro sismo, pero esta vez con epicentro en Perú, cerca de la frontera sur de Ecuador. El epicentro de ese temblor fue cerca de Piura, con una magnitud de 4,2 en la escala de Richter.