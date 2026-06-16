Sismo en el Oriente de Ecuador se sintió en Sangolquí este martes 16 de junio

Un sismo en el oriente ecuatoriano se sintió la tarde de este martes 16 de junio de 2026.

Un temblor se sintió en el Oriente ecuatoriano la tarde de este martes 16 de junio de 2026.

El sismo se registró a las 15:12 y tuvo una magnitud de 3.7, según el reporte del Instituto Geofísico.

El movimiento tuvo su epicentro en Tena, provincia de Napo, pero se sintió en Sangolquí, al suroriente de Quito.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, el temblor se sintió con fuerza en Archidona y llegó a ciudades del centro del país, como Ambato.

Las autoridades no reportaron ningún daño o persona afectada por el movimiento.

Ecuador se encuentran en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, lo que genera constantes movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio.

Además, el Cinturón de Fuego del Pacífico, que tiene forma de herradura y bordea el océano, comprende a una gran cantidad de países americanos como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Panamá y Costa Rica, entre otros.