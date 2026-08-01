Universidad Católica aplasta a Técnico Universitario con triplete de José Fajardo

Universidad Católica firmó una de las goleadas más contundentes de la Fecha 23 de la LigaPro al imponerse 5-0 sobre Técnico Universitario, este sábado 1 de agosto de 2026, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

La Chatoleí dominó el compromiso de principio a fin y confirmó el buen momento que atraviesa en el campeonato nacional, donde ya acumula cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota, con un saldo de cuatro victorias y un empate.

La gran figura de la tarde fue el delantero panameño José Fajardo, quien firmó un triplete. El atacante abrió el marcador a los 5 minutos, desde el punto penal.

Luego amplió la ventaja a los 33' tras una destacada acción colectiva y completó su exhibición a los 55' con una nueva definición.

El festival de goles continuó con un autogol de Chila, que aumentó la diferencia, mientras que Azarías Londoño cerró la goleada al marcar el quinto tanto a los 89 minutos.

La Universidad Católica volverá a la acción el miércoles 5 de agosto, cuando enfrente a Vinotinto por la Copa Ecuador. Posteriormente, el lunes 10 de agosto, visitará a Libertad en Loja por una nueva jornada del campeonato nacional.