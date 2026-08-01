Juan Carlos Vega renuncia al Ministerio de Agricultura

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan Carlos Vega, presentó su renuncia al cargo mediante un oficio dirigido al presidente Daniel Noboa.

En la carta, remitida el 31 de julio de 2026, el funcionario indicó que ese sería su último día en funciones y agradeció al mandatario por haberlo convocado para integrar el Gabinete durante su segundo período de gobierno.

"Muchas gracias por haberme invitado en su segundo período a ser Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca el 18 de noviembre de 2025, luego de haber sido por 444 días Ministro de Economía y Finanzas", expresó Vega en el documento.

El ahora exministro también dejó un mensaje de despedida en el que destacó que su salida del Gobierno obedece a buscar otros espacios de servicio público.

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"No creo en las despedidas. Creo en la continuidad de un propósito. Con la serenidad de haber entregado todo, dejé el Ministerio de Economía y Finanzas; ahora me despido de Agricultura, pero mi convicción se mantiene firme: hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil", escribió.

En la parte final de su mensaje, Vega dejó entrever cuál será su próximo desafío político al señalar que "la causa se llama Cuenca", y aseguró que continuará trabajando para alcanzar ese objetivo.