Dos nuevos sismos se registran la madrugada del martes 16 frente a las costas de Manabí

Enjambre sísmico frente a las costas de Puerto López en Manabí

El Instituto Geofísico del Ecuador (IG) reportó dos nuevos sismos la madrugada de este martes 16 de septiembre del 2025.

Uno de los eventos se registró a la 01:40 con una magnitud de 3.1 con una profundidad de 20 kilómetros.

A este evento a las 03:40 se sumó un nuevo movimiento de magnitud 3.8 con una profundidad de 12 kilómetros.

Ambos eventos sísmicos se localizaron frente a las costas de Puerto López en la provincia de Manabí.

Desde el lunes 15 esta localidad de la costa ecuatoriana ha registrado en total nueve sismos que han ido con magnitudes desde los 3.0 a 5.0 grados en la escala de Richter.

Las autoridades de riesgos y emergencias en Ecuador no han reportado víctimas humanas ni daños materiales producto de estos eventos.