Sismo de magnitud 4.4 en Perú se sintió en cantones del sur de Ecuador

Un sismo de magnitud 4.4 se registró este sábado 24 de octubre de 2026 cerca de Tumbes, en el norte de Perú.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.4 y una profundidad de 36 kilómetros la tarde de este sábado 24 de octubre del 2026.

El epicentro se localizó a 54 kilómetros de Tumbes, en el norte de Perú, de acuerdo con los datos reportados para este evento.

Las coordenadas registradas fueron 4,055 grados de latitud sur y 80,454 grados de longitud oeste.

Por su ubicación, el sismo también se percibió en localidades del sur de Ecuador, según el informe de Gestión de Riesgos.

Estos cantones de Ecuador sintieron el movimiento

La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó que el sismo se sintió de forma leve en 15 cantones de Loja:

Calvas

Catamayo

Celica

​Chaguarpamba

Espíndola

Gonzanamá

Macará

Olmedo

Paltas

Pindal

Puyango

Quilanga

Saraguro

Sozoranga

Zapotillo

En la provincia de Zamora Chinchipe, el reporte también señaló que el movimiento se sintió levemente en el cantón Zamora.

Desde los organismos de control no se detallan daños materiales ni personas afectadas.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el evento sísmico.