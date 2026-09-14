Un sismo se registró en Quito la madrugada de este lunes 14 de septiembre

Un sismo se registró en Quito la madrugada de este 14 de septiembre de 2026.

Un sismo de magnitud 2.8 se sintió la madrugada de este lunes 14 de septiembre de 2026 en Quito, según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telurico ocurrió a las 03:39 y tuvo su epicentro a 10.68 kilómetros de la capital, en Pichincha. El sismo se registró a 15 kilómetros de profundidad.

Minutos más tarde, a las 04:23m el Instituto Geofísico también reportó un sismo de magnitud 4.0 a 54.85 kilómetros de Tumbes, al sur de Ecuador.

Además, el domingo 13 de septiembre también se registró un temblor de 3.3 a 16.22 km de Cuenca, Azuay, según el Instituto Geofísico.

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.