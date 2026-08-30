Sismo de magnitud 5.2 se sintió en Tacna, Perú, este domingo 30 de agosto

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 5,2 con epicentro a 413 kilómetros al sur de Tacna este 30 de agosto de 2026.

Un sismo de magnitud 5.2 se registró durante la madrugada de este domingo 30 de agosto de 2026 y fue percibido en Tacna, en el sur de Perú. Según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento ocurrió a las 00:19:53, hora local.

El epicentro se ubicó a 413 kilómetros al sur de Tacna y el foco sísmico tuvo una profundidad de 42 kilómetros. En la ciudad, la intensidad alcanzó el nivel III en la escala de Mercalli modificada, de acuerdo con la información del organismo.

¿Cómo se sintió el movimiento?

La intensidad III corresponde a una percepción débil del temblor. Según la descripción del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), este nivel puede sentirse dentro de los edificios, especialmente en los pisos superiores, aunque algunas personas no lo identifican como un sismo.

La intensidad describe los efectos del movimiento en un lugar concreto. Por eso, el nivel III reportado para Tacna se refiere a cómo se percibió allí y no debe interpretarse como una magnitud distinta del evento.

Sin peligro de tsunami para Perú

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, informó que este evento no genera tsunami en el litoral peruano.

Según medios oficiales, no se reportaron víctimas ni daños materiales asociados al movimiento.