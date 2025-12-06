Sismos remecen la Sierra ecuatoriana e Islas Galápagos este sábado 6 de diciembre

Un sismo remeció la Sierra ecuatoriana la tarde de este sábado 6 de diciembre.

Un sismo remeció la Sierra ecuatoriana la tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025. El Instituto Geofísico reportó el movimiento a las 17:54.

De acuerdo con el Geofísico el temblor fue de 3.7 grados de magnitud en la escala de Richter a 20 kilómetros de profundidad. El movimiento fue registrado a 1.02 kilómetros de Pelileo, en la provincia de Tungurahua, en la Sierra ecuatoriana.

Usuarios en redes sociales reportaron que el sismo se sintió con un "sacudón fuerte" en Ambato, Matus y Pelileo. También añadieron que se escuchó un "ruido tan fuerte como una explosión".

Sin embargo, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos no reportó daños materiales o personas afectadas por el sismo.

Más temprano el Geofísico reportó un sismo en el mar, a 50.04 kilómetros de Puerto Ayora, en las Islas Galápagos. El evento fue registrado a las 15:53.

El temblor alcanzó una magnitud de 3.0 grados en la escala de Richter, a una profundidad de cuatro kilómetros. No se reportaron daños ni personas afectadas.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica. Por esta razón es frecuente que se registren sismos.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.