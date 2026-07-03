Paro de transportistas: Fenacotip suspende medida en Ecuador este viernes 3 de julio

El servicio de transporte interprovincial funciona con normalidad este viernes 3 de julio de 2026 en Ecuador

El paro de transporte interprovincial anunciado por la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros (Fenacotip) para este viernes 3 de julio de 2026 fue suspendido.

La Fenacotip otorgó un plazo de 48 horas a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para instalar mesas técnicas orientadas a la revisión de las tarifas de los buses intra e interprovinciales.

Desde la Fenacotip indican que el incremento en el precio del diésel y de los repuestos hace necesario un reajuste en las tarifas del servicio.

En las terminales terrestres de ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, las cooperativas de transporte cumplen sus rutas con normalidad la mañana de este viernes

ANT anuncia sanciones

La decisión de suspender el servicio se dio tras un comunicado de la ANT en el que explica que se aplicarán sanciones contra las operadoras de transporte que suspendan el servicio sin justificación.

La entidad advirtió que la Ley Orgánica de Transporte Terrestre considera como infracción administrativa muy grave la interrupción o suspensión del servicio sin causa legalmente justificada.

Esta conducta puede ser sancionada con una multa equivalente a ocho remuneraciones básicas unificadas. Esto equivale a USD 3.856 en 2026.