¡A  todo o nada! El panoroma de los clubes ecuatorianos en Copa Libertadores y Sudamericana

Jugadores de Independiente del Valle en el partido ante Tolima por la Copa Libertadores.

Los equipos ecuatorianos se juegan la vida en los torneos internacionales de la CONMEBOL. Tras disputarse los emocionantes partidos de ida de los octavos de final, el camino hacia la siguiente fase exige máxima concentración, temple y al aliento de la hinchada.

Liga de Quito: misión de cerrar la llave en el Rodrigo Paz

En la Copa Libertadores, el equipo albo firmó un valioso empate 1-1 en su visita al Mirassol FC de Brasil, con gol de Michael Estrada. Con este marcador global abierto, Liga de Quito regresa a casa con la primera opción: necesitan una victoria por cualquier marcador para avanzar de forma directa a los cuartos de final, sabiendo que un nuevo empate extenderá la definición hasta los penales.

El partido se jugará este jueves 20 de agosto, a las 17:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito.

'Matagigantes': un golpe de autoridad en territorio ajeno

También en el máximo torneo continental, Independiente del Valle dio un golpe sobre la mesa al derrotar por 0-1 al Deportes Tolima en Colombia. Los "rayados" traen a suelo ecuatoriano la ventaja de la mínima diferencia y cerrarán la serie en Sangolquí, por lo que un empate o un nuevo triunfo les bastará para instalarse entre los ocho mejores del continente.

El encuentro de vuelta de los octavos de final se jugará el martes 25 de agosto, a las 19:30, en el estadio Banco de Guayaquil.

Macará: remontada obligada en el Bellavista

Por su parte, en la Copa Sudamericana, Macará cayó por 2-1 en su visita al Santos de Brasil. El cuadro ambateño tendrá la dura misión de revertir la llave en Ambato; un triunfo por un gol de diferencia igualará la serie para buscar los penales, mientras que ganar por dos o más tantos les otorgaría la clasificación directa a la siguiente fase.

El partido de vuelta ante Santos está previsto para este jueves 20 de agosto, a las 17:00, en el estadio Bellavista.