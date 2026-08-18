Importante victoria de IDV ante Tolima en la ida de los octavos de final de la Libertadores

Independiente del Valle ganó 0-1 a Deportes Tolima la noche de este martes 18 de agosto de 2026. El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugó en Ibagué, Colombia.

Arón Rodríguez fue el protagonista de esta victoria. A los 10 minutos del primer tiempo, el delantero colocó, de cabeza, el único gol del encuentro tras recibir un gran centro ejecutado por Emerson Pata.

Aunque el cuadro colombiano buscó revertir el marcador, no encontró el espacio, ni el momento preciso para hacerlo. El 'Matagigantes' por su parte, tampoco bajó la intensidad y logró mantener la ventaja.

El pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores se definirá el siguiente martes, 25 de agosto, en territorio ecuatoriano. El partido se jugará a las 19:30 en el estadio de Sangolquí.