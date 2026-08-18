Vaca escapa de un camal y termina dentro de un supermercado en Babahoyo

Vaca huye del matadero e irrumpe en un supermercado de la Terminal Terrestre de Babahoyo.

Un insólito episodio sorprendió a los habitantes de Babahoyo, Los Ríos, la mañana de este martes 18 de agosto de 2026. Una vaca escapó del Camal Municipal y terminó ingresando a un supermercado ubicado dentro de la Terminal Terrestre de la ciudad.

El animal logró derribar las rejas metálicas del matadero y salió corriendo por las calles de Babahoyo. En medio de su huida, atravesó dos avenidas principales y recorrió más de 500 metros.

Cuando llegó a la Terminal Terrestre, el bovino ingresó al edificio y, aparentemente en busca de un sitio donde refugiarse, terminó dentro de una sucursal de supermercado.

Clientes huyeron ante la presencia del animal

La presencia de la vaca generó momentos de caos y preocupación entre los clientes y trabajadores. Videos registrados durante el incidente muestran al animal desplazándose por los pasillos del establecimiento, mientras varias personas corrían.

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El bovino, visiblemente asustado y alterado, también puso resistencia durante el intento de captura. Sin embargo, varias personas lograron acorralarlo hasta conseguir controlarlo.

Al final, el animal fue capturado y colocado en un camión, en el que fue trasladado nuevamente al Camal Municipal.