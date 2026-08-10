Temblor con epicentro en Colombia se sintió en al menos seis provincias de Ecuador

Afectaciones estructurales se reportan desde Pereira, Colombia, tras el sismo de 7.4 en escala de Richter.

Un fuerte sismo registrado la mañana de este lunes 10 de agosto en Colombia se sintió con intensidad en varias provincias de Ecuador. Los reportes del Instituto Geofísico de Ecuador y el Servicio Geológico Colombiano, detallan que el temblor ocurrió a las 07:34 AM, hora local, con epicentro en el departamento de Chocó, en Colombia.

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, el temblor fue sentido de manera leve en las provincias de Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Guayas, y de forma moderada en Pichincha e Imbabura.

Mediante su cuenta de X, Gestión de Riesgos informó que desplegó un monitoreo integral en los cantones donde se sintió el remezón. Además,señaló que hasta el momento no se registran daños estructurales, ni personas heridas o afectadas directamente por el fenómeno sísmico.

Usuarios reportan en redes sociales las zonas donde se sintió el sismo

A través de plataformas como X y Facebook, ciudadanos en Ecuador reportaron haber sentido el movimiento telúrico durante las primeras horas de la mañana.

En redes sociales los habitantes de Quito, Guayaquil, Ibarra y Tulcán compartieron mensajes con videos breves mostrando varios objetos en movimiento a causa del temblor y señalaron que la sacudida fue percibida de forma leve lo que despertó a muchos en pleno feriado.

ECU 911 señala que no existen afectaciones en el país tras el sismo en Colombia

De acuerdo con el último reporte del ECU 911, en Ecuador no se registraron afectaciones a infraestructuras ni personas heridas tras el sismo.

Las autoridades indicaron que únicamente se receptaron reportes de ciudadanos que percibieron el movimiento telúrico.