Los aeropuertos de Colombia que sufrieron afectaciones tras terremoto de magnitud 7.4

Un potente movimiento telúrico sacudió gran parte del territorio colombiano este lunes 10 de agosto de 2026 a las 07:34 a.m.. De acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC) el terremoto tuvo una magnitud de 7.4.

Su epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad aproximada de entre 82 y 96 kilómetros.

El movimiento se sintió con fuerza en varias de las principales ciudades del país —como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Manizales—, e incluso generó alarma en naciones vecinas como Ecuador, Panamá y Venezuela.

Aeropuertos cerrados por afectaciones

Ante la magnitud del evento sísmico, la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) emitió un reporte oficial anunciando la suspensión temporal de las operaciones aéreas en seis terminales del país por razones de seguridad:

Aeropuerto Internacional Matecaña (Pereira)

(Pereira) Aeropuerto La Nubia (Manizales)

(Manizales) Aeropuerto Quibdó (Quibdó, Chocó)

(Quibdó, Chocó) Aeropuerto El Edén (Armenia)

(Armenia) Aeropuerto El Caraño / Cartago (Cartago)

(Cartago) Aeropuerto Gerardo Tobar López (Buenaventura)

"Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura. La Aerocivil continúa realizando seguimiento a la situación e informará oportunamente cualquier novedad" Aeronáutica Civil de Colombia

Daños estructurales y reportes preliminares

Las autoridades locales y organismos de socorro trabajan a esta hora en la evaluación de daños en las zonas más cercanas al epicentro y en los departamentos del Eje Cafetero y Valle del Cauca:

Chocó:



Las autoridades departamentales confirmaron preliminarmente que se registran personas heridas y graves afectaciones estructurales en varios municipios cercanos al epicentro.

Las autoridades departamentales confirmaron preliminarmente que se registran personas heridas y graves afectaciones estructurales en varios municipios cercanos al epicentro. Manizales:



Se reportan daños significativos en edificaciones, destacando afectaciones severas en la emblemática cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario , además de decenas de edificios con inspecciones prioritarias por fisuras.

Se reportan daños significativos en edificaciones, destacando afectaciones severas en la emblemática cúpula de la , además de decenas de edificios con inspecciones prioritarias por fisuras. Otras ciudades:



En urbes como Cali, Pereira y Bogotá se presentaron evacuaciones masivas y daños menores en fachadas y ventanales de edificios altos.

Los organismos de emergencia instan a la ciudadanía a mantener la calma, verificar el estado de sus viviendas ante posibles réplicas y estar atentos únicamente.