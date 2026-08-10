Sismo en Colombia se sintió también en Venezuela y Panamá

Un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en Colombia se registró la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. El movimiento telúrico se sintió también en ciudades de Panamá, Venezuela y Ecuador.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá ubicó preliminarmente el evento a 350 kilómetros al sureste de Jaqué, con una profundidad de 76 kilómetros.

El movimiento fue percibido por residentes de la capital panameña, quienes reportaron la sacudida poco después de las 7:34 a.m.

El Instituto de Geociencias indicó que los datos corresponden a un reporte preliminar, por lo que la magnitud, profundidad y localización pueden ser ajustadas posteriormente tras el análisis del evento.

Por redes sociales se reporta que en varias zonas de la ciudad de Panamá, las personas decidieron salir de los edificios y mantenerse en la calle ante el temor de réplicas.

La ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar, informó que en todos los centros educativos se aplicaron los dispositivos de seguridad para la evacuación de los alumnos y el personal docente.

Estados en Venezuela también sintieron el sismo

El movimiento también fue percibido en Venezuela, especialmente en sectores de la región occidental del país.

En San Cristóbal, estado Táchira, se reportó el movimiento durante la mañana, mientras que en Mérida trabajadores y ciudadanos evacuaron de manera preventiva edificios públicos y privados. Entre los espacios desalojados estuvieron dependencias gubernamentales, según imágenes difundidas tras el sismo.

En Zulia, trabajadores de distintas instituciones públicas también salieron de sus lugares de trabajo como medida preventiva. Entre los edificios desalojados estuvieron el Palacio de Gobierno del Zulia, el Teatro Baralt, la Alcaldía de Maracaibo, los tribunales y el Banco Central de Venezuela, de acuerdo con los reportes recibidos durante la emergencia.