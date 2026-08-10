Las zonas afectadas de Colombia luego del terremoto registrado este lunes

Pasado las 07:00 de la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026, un terremoto sacudió a Colombia. El evento telúrico que fue de 7.4 grados, según el Servicio Geológico de Colombia, se sintió también en países como Ecuador y Venezuela.

De acuerdo con el reporte oficial, el epicentro fue en San José del Palmar, en el departamento de Chocó, al noroeste del país cafetero.

El Servicio Geológico también precisó que el terremoto tuvo una profundidad de 96 kilómetros.

Zonas mas afectadas

De acuerdo con el reporte preliminar de medios locales, el terremoto se sintió en diferentes ciudades de Colombia, cómo: Bogotá, Medellín, Manizales, Neiva, Cali, entre otras.

Daños en Manizales

Luego de que se registró el evento telúrico, videos e imágenes captaron varios daños estructurales en Manizales.

Una de las imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo la Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario quedó gravemente afectada.

Según organismo de rescate, citados por la prensa local, al menos 50 edificios resultaron afectados en la zona.

Asimismo, cinco personas que resultaron atrapadas, fueron rescatadas y recibieron los primeros auxilios.

Afectaciones en aeropuertos

Asimismo, este lunes, la Aeronáutica Civil de Colombia informó que se presentan afectaciones en aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, y Buenaventura.

"La Aerocivil continúa realizando seguimiento a la situación e informará oportunamente cualquier novedad". Aeronáutica civil de Colombia

"Hay heridos y graves daños"

Por otro lado, Nubia Carolina Córdoba, informó que varios municipios del departamento del Chocó sufrieron varias afectaciones.

Según informó El Tiempo, Córdoba indicó de primera mano que hay varios heridos y graves daños estructurales.