Terremoto en Colombia: alcalde de Cali reporta al menos 20 estructuras colapsadas 

Un terremoto de magnitud 7,4 registrado en horas de la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026 dejó una emergencia en Cali, además de otras ciudades en Colombia, según el balance preliminar entregado por el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.

De acuerdo con la información oficial, se reportan por lo menos 20 estructuras colapsadas en diferentes puntos del municipio, con la presencia de personas atrapadas.

Ante la magnitud de la situación y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta, el alcalde informó que ya solicitó apoyo a los alcaldes de Bogotá y Medellín para el envío de equipos de rescatistas.

Acciones de respuesta inmediata

Para coordinar de manera articulada las labores de socorro, la administración distrital instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Cruz Roja.

En este lugar, el alcalde Eder lidera un consejo de seguridad con el fin de manejar la contingencia junto con los organismos de socorro.

Llamado a la ciudadanía

Ante la emergencia, la Alcaldía hizo un llamado urgente a los habitantes para que sigan las siguientes recomendaciones:

Mantener la calma.

Reportar cualquier afectación a las autoridades.

Si se identifican daños estructurales o grietas de gran tamaño, se debe salir de la edificación y ubicarse en un lugar seguro.

Las autoridades continuarán informando sobre el desarrollo de las labores de rescate y el estado de la situación en la ciudad.