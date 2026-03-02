La primera veda del cangrejo en Ecuador llegó a su fin este 2 de marzo de 2026

El cangrejo es uno de los platos típicos de Ecuador

¡Vuelve la 'pata gorda' a Ecuador! La primera veda del cangrejo del año llegó a su fin este lunes 2 de marzo de 2026, tras 29 días de restricción.

Con la culminación de esta medida, el cangrejo rojo y azul vuelven a estar disponibles para su comercialización y consumo en mercados, supermercados y restaurantes.

La veda, que arrancó el 1 de febrero de 2026, tuvo como finalidad resguardar el ciclo reproductivo de estos crustáceos. Por eso estuvo prohibida la recolección, captura, transporte, posesión, procesamiento y venta del cangrejo a escala nacional.

Con el levantamiento de la veda, uno de los productos más demandados en la gastronomía ecuatoriana regresa a las mesas de los ciudadanos.

Próxima restricción en septiembre

Las autoridades recordaron que la segunda veda del año se aplicará del 1 al 30 de septiembre de 2026. En ese lapso también quedarán suspendidas todas las actividades relacionadas con la captura y comercialización del cangrejo rojo y azul.

Esa segunda restricción responde al proceso de muda de caparazón, una etapa de alta vulnerabilidad para el crustáceo. Durante ese periodo, además, su consumo puede representar un riesgo para la salud.

El Ministerio de Producción señaló que el incumplimiento de las vedas será sancionado con medidas administrativas, que pueden incluir multas económicas y la confiscación de los ejemplares.