Un sismo de magnitud 4 sacude Lima y el Callao en plena jornada electoral

Un sismo de magnitud 4 se sintió en Lima y en la provincia del Callao en plena jornada electoral. Según los primeros informas no se registran muertos ni heridos.

El movimiento telúrico se reportó con epicentro en el océano Pacífico, a 11 kilómetros al oeste del Callao.

El temblor se originó a una profundidad de 61 kilómetros y se sintió con intensidad leve tanto en Lima como en Callao, en medio de las elecciones generales.

Se descarta alerta de tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo no generará un tsunami en el litoral peruano.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un anillo que recorre ese océano en el que se registra el 80 % de la actividad sísmica mundial por las fricciones de placas tectónicas.

El último terremoto devastador en Perú se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas.