Fuerte lluvia con relámpagos y truenos golpea a Guayaquil: estos son los sectores afectados

Lluvia y relámpagos en Guayaquil: Sauces, Samanes e Inmaconsa reportan afectaciones

Una fuerte lluvia, acompañada de relámpagos y truenos, se registró la noche de este miércoles 23 de septiembre de 2026 en Guayaquil y sectores cercanos.

El temporal generó novedades en distintos puntos de la ciudad y movilizó a equipos de atención para responder a las afectaciones.

Lluvia afecta a sectores del norte de Guayaquil

Uno de los sectores donde se reportó mayor presencia de agua fue Sauces 5, en el norte de Guayaquil.

También se registraron novedades en varias avenidas y calles de la ciudad como consecuencia de las precipitaciones.

Entre los puntos reportados están Sauces 6, en la avenida Gabriel Roldós Garcés; Samanes 1, en la avenida José Martínez Queirolo; y la avenida Dr. Francisco Rizzo.

Los equipos de atención se desplazaron hacia estos sectores para evaluar y atender las novedades.

🌧️⚡ #ATENCIÓN | FUERTE LLUVIA EN #LAAURORA



Fuerte lluvia, acompañada de relámpagos y truenos, se registra en La Aurora.



⚠️ Existe posibilidad de acumulación de agua e inundaciones en sectores vulnerables.



📲 Cuéntanos: ¿cómo está la situación por tu sector?



¿Hay calles… pic.twitter.com/BBtnIdBrNa — Comunidad de La Aurora Daule (@ComunidLaAurora) September 24, 2026

Estos son los sectores con reportes

También se registraron afectaciones en la avenida Teodoro Alvarado Oleas y la avenida Pedro Menéndez Gilbert.

A estos puntos se suman sectores de Inmaconsa y otros lugares de la ciudad.

Los reportes corresponden a:

Inmaconsa

Intersección de las calles Modesto Luque Rivadeneira y Rafael Miguel Columbus

Enrique Ortega Moreira y 2.º Pasaje 32

Equipos atienden las novedades

Ante las lluvias, se desplegaron unidades de Emapag e Interagua para atender los puntos donde se registraron problemas relacionados con las precipitaciones.

Las labores se concentraron en los sectores reportados durante la noche.

Varios sectores de Samborondón inundados gracias a la acumulación de Basura. pic.twitter.com/bYFlzWgnLC — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) September 24, 2026

La lluvia estuvo acompañada de actividad eléctrica, con relámpagos y truenos, por lo que se recomienda a quienes circulen por Guayaquil tomar precauciones y considerar las condiciones de las vías mientras continúe el temporal.