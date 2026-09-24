MSP abre 579 plazas para médicos y enfermeras residentes a escala nacional 

Los médicos y enfermeras podrán realizar residencias asitenciales en los hospitales públicos de Ecuador.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunicó la apertura de 579 plazas de empleo para residencias asitenciales de médicos y enfermeras a escala nacional. El anuncio se hizo este jueves 24 de septiembre del 2026.

Del total de plazas de empleo, 517 serán para médicos y 62 para enfermeras. Y se distribuirán entre 47 centros de salud y hospitales del país.

Los médicos residentes asistenciales recibirán USD 1 412 mensuales, mientras que para las enfermeras residentes asistenciales la asignación será de USD 1 086.

El programa contempla una inversión de USD 40 millones entre octubre de 2026 y 2030, según el ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga.

¿Cómo acceder a las 579 plazas para médicos y enfermeras?

La selección se realizará mediante concursos de méritos y oposición organizados por las Instituciones de Educación Superior (IES), de acuerdo con su autonomía universitaria.

Para implementar el programa, el MSP suscribió convenios de cooperación con 15 universidades e instituciones de educación superior, que participarán en los procesos de formación.

Los profesionales seleccionados también serán afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El aporte correspondiente será descontado de la asignación económica que reciban.

Residentes deberán cumplir un período de compensación

Una vez terminada la formación, los beneficiarios deberán cumplir un período de compensación equivalente al tiempo que duraron sus estudios.

Este podrá realizarse trabajando en establecimientos de la Red Pública Integral de Salud (RPIS), la Red Privada Complementaria (RPC) o mediante ejercicio profesional independiente, de acuerdo con las disposiciones establecidas para el programa.

Según el MSP, la incorporación de los nuevos residentes busca aumentar el número de profesionales disponibles en emergencias, hospitalización y diferentes especialidades, además de reducir los tiempos de espera en los establecimientos de salud.