El adolescente Pablo Rios, de 15 años, desapareció en el norte de Quito

Emilio Rios Maza, de 15 años, fue resportado como desaparecido y la alerta fue publicada la tarde de este jueves 24 de septiembre de 2026.

Autoridades del Ministerio del Interior y la Fiscalía General del Estado activaron la alerta de búsqueda para dar con el paradero de Pablo Emilio Ríos Maza, un menor de 15 años reportado como desaparecido en la capital.

De acuerdo con la información oficial, el joven fue visto por última vez el miércoles 23 de septiembre de 2026 en el sector de Monteserrín, al norte de Quito.

Rasgos físicos y datos de contacto

Para facilitar su identificación, el Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior detalla las siguientes características particulares:

Edad: 15 años (fecha de nacimiento: 09 de mayo de 2011).

15 años (fecha de nacimiento: 09 de mayo de 2011). Estatura y peso: 1,67 metros de altura y un peso aproximado de 140 libras.

1,67 metros de altura y un peso aproximado de 140 libras. Tez y cabello: Contextura delgada, ojos de color café y cabello negro.

Contextura delgada, ojos de color café y cabello negro. Nacionalidad: Ecuatoriana.

Si usted dispone de información verídica que le ayude a dar con la ubicación de Pablo Emilio Ríos Maza, comuníquese con las autoridades.

Puede contactarse con el ECU 911 o bajo estricta confidencialidad a la línea 1800 DELITO (33 54 86).