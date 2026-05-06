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Ecuador

Fuerte congestión en Tambillo tras choque y volcamiento de camión en la Panamericana Sur

Un siniestro de tránsito registrado este 6 de mayo de 2026 genera fuerte congestión vehicular en la Panamericana Sur, sector de Tambillo.

Fuerte congestión en Tambillo por volcamiento

ECU 911

Autor

Bayron Manzaba

Fecha de publicación

06 may 2026 - 11:14

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El sistema de emergencias ECU 911 reportó un accidente en la Panamericana Sur, en el sector de Tambillo, a la altura de la Escuela de Policía, en Mejía.

Tras la alerta, se coordinó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Mejía y de la Policía Nacional del Ecuador para atender la emergencia.

Camión y motocicleta involucrados

De acuerdo con los equipos en sitio, el incidente correspondió a un volcamiento que involucró a un camión y una motocicleta

Paramédicos informaron que no se registraron personas heridas.

Vía parcialmente habilitada

Actualmente, la circulación en la zona se mantiene restringida. Un carril permanece cerrado en sentido norte-sur mientras se realizan trabajos para retirar el vehículo involucrado.

Las autoridades recomiendan circular con precaución por este tramo de la vía, mientras continúan las labores en el lugar.

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