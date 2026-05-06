Fuerte congestión en Tambillo tras choque y volcamiento de camión en la Panamericana Sur
Un siniestro de tránsito registrado este 6 de mayo de 2026 genera fuerte congestión vehicular en la Panamericana Sur, sector de Tambillo.
Fuerte congestión en Tambillo por volcamiento
ECU 911
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Fecha de publicación
06 may 2026 - 11:14
El sistema de emergencias ECU 911 reportó un accidente en la Panamericana Sur, en el sector de Tambillo, a la altura de la Escuela de Policía, en Mejía.
Tras la alerta, se coordinó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Mejía y de la Policía Nacional del Ecuador para atender la emergencia.
Camión y motocicleta involucrados
De acuerdo con los equipos en sitio, el incidente correspondió a un volcamiento que involucró a un camión y una motocicleta.
Paramédicos informaron que no se registraron personas heridas.
Vía parcialmente habilitada
Actualmente, la circulación en la zona se mantiene restringida. Un carril permanece cerrado en sentido norte-sur mientras se realizan trabajos para retirar el vehículo involucrado.
Las autoridades recomiendan circular con precaución por este tramo de la vía, mientras continúan las labores en el lugar.
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