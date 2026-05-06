Fuerte congestión en Tambillo tras choque y volcamiento de camión en la Panamericana Sur

El sistema de emergencias ECU 911 reportó un accidente en la Panamericana Sur, en el sector de Tambillo, a la altura de la Escuela de Policía, en Mejía.

Tras la alerta, se coordinó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Mejía y de la Policía Nacional del Ecuador para atender la emergencia.

Camión y motocicleta involucrados

De acuerdo con los equipos en sitio, el incidente correspondió a un volcamiento que involucró a un camión y una motocicleta.

Paramédicos informaron que no se registraron personas heridas.

Vía parcialmente habilitada

Actualmente, la circulación en la zona se mantiene restringida. Un carril permanece cerrado en sentido norte-sur mientras se realizan trabajos para retirar el vehículo involucrado.

Las autoridades recomiendan circular con precaución por este tramo de la vía, mientras continúan las labores en el lugar.