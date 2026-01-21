Trágico choque entre un bus de pasajeros y una plataforma en la vía Yaguachi- Durán

Trágico choque entre un bus interprovincial y una plataforma en la vía Durán - Yaguachi.

Un trágico choque entre un bus de pasajeros y una plataforma se registró en la vía Yaguachi - Durán, la mañana de este miércoles 21 de enero de 2026.

El siniestro ocurrió en la vía principal del cantón Yaguachi, en el sector del redondel de Los Banquitos. El Sistema Integrado de Seguridad ECU911 reportó el hecho y desplegó personal de los bomberos y autoridad de tránsito.

La vía fue parcialmente cerrada mientras los bomberos trabajaban para rescatar a las personas atrapadas dentro del bus. De manera preliminar se reportaron cinco personas heridas.

La alerta se registró alrededor de las 06:30. Al sitio llegaron dos unidades y una unidad especializada de la CTE, además de ambulancias, unidades de rescate y grúas.

Los vehículos quedaron a un lado de la vía con las partes frontales destruidas por completo. Sobre la calzada se registró derrame de líquidos desde ambos vehículos.