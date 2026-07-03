Dos personas heridas tras un choque en el norte de Quito

Dos vehículos chocaron entre sí la madrugada de este viernes 3 de julio de 2026.

Dos personas resultaron heridas tras un choque entre dos vehículos la madrugada de este viernes 3 de julio de 2026 en el norte de Quito.

El siniestro de tránsito se registró en la intersección de las avenidas De los Shyris y 6 de Diciembre, informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

De acuerdo con el reporte de los casaca roja, la emergencia se produjo por una colisión entre dos vehículos.

Dos personas recibieron atención médica

Tras la alerta, personal de emergencia acudió al sitio para atender a los afectados.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a dos personas que resultaron heridas como consecuencia del impacto.

Las causas del siniestro aún no han sido determinadas y serán establecidas por las autoridades competentes.