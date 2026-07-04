Estos fueron los 10 terremotos más mortíferos en la historia de América Latina

Rescatistas buscan sobrevivientes en los escombros de edificios tras los dos terremotos en Venezuela

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026 han dejado más de 2 500 fallecidos y más de 12 000 heridos, según el más reciente balance presentado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Las autoridades también informaron que hasta el miércoles 1 de junio de 2026, 6 461 personas han sido rescatadas con vida de entre los escombros desde el inicio de la emergencia.

La tragedia ha vuelto a poner en perspectiva el historial sísmico de América Latina, una de las regiones más activas del planeta debido a la interacción de múltiples placas tectónicas.

Rescatistas luchan por sacar de escombros a un venezolano

Estos son los 10 terremotos más mortíferos en la historia latinoamericana:

1. Haití, 2010:

El terremoto, de magnitud 7.0, golpeó Puerto Príncipe el 12 de enero de 2010. Es considerado el más mortífero de la historia de América Latina.

La combinación de una alta densidad poblacional y construcciones vulnerables provocó una devastación sin precedentes. Se registraron 316 000 muertes

2. Perú, 1970:

El terremoto, de magnitud 7.9, desencadenó un gigantesco deslizamiento de tierra desde el nevado Huascarán que sepultó ciudades enteras como Yungay y Ranrahirca. En apenas 45 segundos murieron decenas de miles de personas. 3. Chile, 1939: la tragedia de Chillán

La masa de roca y hielo arrastró escombros a velocidades de hasta 335 km/h. En solo 45 segundos más de 70 000 fallecidos y casi un millón de personas se quedaron sin hogar.

3. Chile, 1939:

Aunque en Chile ocurrió, en 1960, el terremoto más potente de la historia con 9.5, el ocurrido en Chillán en 1939 fue el más letal de su historia.

El terremoto de 8.3 destruyó las ciudades de Chillán y Concepción y murieron más de 30 000 personas. La catástrofe impulsó la creación de las primeras normas modernas de construcción antisísmica en el país.

4. Venezuela, 1812:

El terremoto de 7.7 destruyó gran parte de Caracas y causó miles de muertes en ciudades como Barquisimeto, Mérida, La Guaira y San Felipe. Se registraron alrededor de 26 000 fallecidos

5. Arica, 1868:

El sismo arrasó la ciudad de Arica, que entonces pertenecía a Perú y luego a Chile. Se registraron alrededor de 25 000 fallecidos. Además de Arica, se destruyó Arequipa, Moquegua, Mollendo e Ilo.

El terremoto de 8.5 provocó un tsunami que generó olas que alcanzaron incluso las costas de Hawái y Nueva Zelanda.

6. Guatemala, 1976:

El terremoto de7.5 golpeó Ciudad de Guatemmala, una de las zonas más pobladas del país. Millones de personas resultaron afectadas, se habla de 23 000 fallecidos.

Casi 1,2 millones de personas se quedaron sin hogar y cerca de dos quintas partes de los hospitales del país se destruyeron.

Génesis Rivas: 'La magnitud del doblete sísmico fue devastador'

7. Ecuador 1868:

Dos fuertes sacudidas registradas la madrugada del 16 de agostp de 1868 destruyeron ciudades como Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Atuntaqui y Urcuquí.

Se trata de uno de los eventos sísmicos más devastadores registrados en la historia ecuatoriana con aproximadamente 20 000 fallecidos.

8. Venezuela, 1797:

El terremoto destruyó gran parte de Cumaná y sus alrededores. Se habla de 16 000 fallecidos. Testigos escucharon fuertes ruidos subterráneos antes del sismo.

El movimiento telúrico fue documentado por el científico alemán Alexander von Humboldt, quien recopiló testimonios sobre los momentos previos al desastre.

9. Ecuador, 1797:

Con epicentro en Riobamba, este terremoto de 8.3 es considerado por especialistas como el de mayor intensidad registrado en territorio ecuatoriano. Hubo más de 12 000 muertos.

El sacudón de 1797 se sintió fuertemente en Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar, aunque también tuvo repercusiones en poblaciones de las provincias Pichincha, Guayas, El Oro, Manabí, Loja y algunas ciudades de lo que hoy es Colombia.

10. Argentina, 1861:

El terremoto destruyó gran parte de la ciudad de Mendoza y localidades vecinas. De una población de 18 000 habitantes, murieron 6 000 personas.