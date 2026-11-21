Un vehículo amarillo tipo taxi terminó volcado sobre la avenida América, en el cruce con la av. José de Villalengua, durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre del 2026.

El siniestro ocurrió cerca de las 04:00 y fue registrado por una moradora del sector, quien grabó la escena minutos después del impacto.

En las imágenes se observa al conductor salir del vehículo siniestrado y recibir ayuda de dos mujeres que presenciaron el volcamiento.

El hombre permaneció junto al automotor mientras esperaba asistencia.

Según el relato de la mujer, el vehículo circulaba en sentido norte-sur y el conductor presentaba aparentes signos de haber consumido alcohol, aunque esta condición no ha sido confirmada por las autoridades.

De manera preliminar, el exceso de velocidad y la impericia al conducir serían posibles causas del siniestro.