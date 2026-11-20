Una persona falleció y otras dos quedaron heridas en un siniestro de tránsito ocurrido en la Av. Simón Bolívar, sector Parque Industrial.

Una persona falleció y otras dos quedaron heridas tras un siniestro de tránsito ocurrido este viernes 20 de noviembre de 2026, en la Av. Simón Bolívar, sector Parque Industrial.

Según informó el ECU 911 se trató del choque entre una motocicleta y un camión, en el sector San Juan de Turubamba, en sentido Quito-Machachi. Las autoridades investigan la causa del siniestro.

Personal del Cuerpo de Bomberos Quito llegó al sitio para atender a las dos personas que resultaron heridas.

En tanto que personal de Medicina Legal realizó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la morgue de la ciudad.

Asimismo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la vía ya se encuentra habilitada tras los procedimientos de ley.