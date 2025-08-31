Túnel del cerro San Eduardo cerrará por dos horas el lunes 1 de septiembre del 2025

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) coordina el cierre de los túneles del Cerro San Eduardo.

El túnel del cerro San Eduardo, que conecta a la vía Daule con la avenida Barcelona, en Guayaquil se cerrarán por dos horas la noche del lunes 1 de septiembre del 2025, de acuerdo con la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM).

El cierre será entre las 22:00 y las 24:00 debido a un simulacro de incendio en el que participará el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, detalló la entidad en su cuenta de X.

“Se realizará una inspección para ejecutar un simulacro de incendio (...) Estas acciones permiten fortalecer la seguridad y los protocolos de respuesta ante emergencias de la ciudad”, menciona el comunicado.

Ante el cierre, la ATM recomienda usar vías alternas como la calle Portete o el ingreso por la ciudadela Ferroviaria, en caso de querer avanzar desde el norte hacia la Avenida Barcelona.