El Cuerpo de Bomberos controló la emergencia y confirmó que no hubo personas heridas.

Un incendio se registró la mañana de este martes 17 de noviembre de 2026 en una bodega ubicada en las calles Novena y Ciudadela, en el suburbio de Guayaquil. La emergencia movilizó al personal del Cuerpo de Bomberos, que acudió al sitio para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a las viviendas cercanas.

De acuerdo con el capitán Joffre, aproximadamente entre las 00:05 y las 00:09, la institución recibió una alerta telefónica y movilizó las unidades del sector de Cristo del Consuelo hacia el lugar del incidente.

incendio en el suburbio de Guayaquil. Allan Falconi

Trabajos de soldadura habrían provocado el incendio

Según la información proporcionada por los propietarios del establecimiento, en el interior del taller se realizaban trabajos de soldadura cuando aparentemente se inició la combustión. El fuego afectó varios equipos que terminaron calcinados.

El capitán explicó que algunos de estos equipos podían representar un riesgo de explosión. Sin embargo, la rápida intervención de los bomberos permitió controlar las llamas y evitar que la emergencia alcanzara otros inmuebles.

No se reportaron personas heridas

Tras las labores de extinción, el incendio quedó controlado. El Cuerpo de Bomberos confirmó que no hubo personas heridas y que las afectaciones se concentraron en el establecimiento donde se originó la emergencia.

En el sitio también se encontraba personal de la Policía Nacional. Además, se planteó la necesidad de que las autoridades municipales realicen un seguimiento al establecimiento para verificar si cuenta con los permisos correspondientes para funcionar como taller o bodega. Las causas exactas del incendio deberán ser determinadas por las autoridades competentes.