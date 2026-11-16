Un siniestro de tránsito se registró la mañana de este lunes 16 de noviembre de 2026 en la provincia de Cotopaxi.

Según un reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a las 10:22 se registró el volcamiento de una unidad de transporte público en el caserío Chang, a la altura del ingreso a Salache, sobre el Paso Lateral del cantón Latacunga.

Emergencia deja varias personas heridas

Reportes preliminares de los organismos de socorro indican que el siniestro dejó varias personas heridas, quienes reciben atención médica en el lugar por parte de personal especializado.

En la red social X, la autoridad indica que se ha coordinado el despliegue de equipos de rescate, ambulancias y agentes de tránsito para asegurar la zona y asistir a los ciudadanos afectados.

Debido a las labores de atención y a las maniobras para el retiro del vehículo, el Paso Lateral de Latacunga se mantiene parcialmente habilitado al tránsito vehicular.

Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución por este tramo vial mientras la emergencia es atendida.

Noticia en desarrollo…