Viajes en la Metrovía, en Guayaquil, son gratuitos este jueves 25 de diciembre

Moverse por Guayaquil este miércoles 25 de diciembre no tendrá costo para los usuarios de la Metrovía. El sistema de transporte funcionará con pasajes gratuitos durante toda la jornada, indicó el alcalde Aquiles Alvarez, en su cuenta de X.

El beneficio se aplicará en las cuatro troncales de la Metrovía, como una medida especial por la celebración de Navidad, indicó Alvarez.

Mencionó que en todo el día no será necesario recargar la tarjeta ni se realizará ningún descuento al momento de pasar por los torniquetes con La Guayaca. Los usuarios podrán acceder libremente al servicio y realizar sus recorridos habituales sin pagar un centavo.

La disposición busca facilitar la movilidad de las familias en una fecha significativa, en la que muchas personas se trasladan para visitar a sus seres queridos, asistir a reuniones o participar en actividades propias de la celebración navideña.