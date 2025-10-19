Estas son las vías cerradas en Ecuador la noche del domingo 19 de octubre del 2025

Los militares se encuentran desplegados a escala nacional por las protestas.

Los bloqueos de las vías en Ecuador se mantienen la noche del domingo 19 de octubre del 2025. Cinco provincias reportan restricción vehicular, según el reporte del ECU 911.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene que las protestas seguirán, mientras que el Gobierno anunció que no continuará con los diálogos por falta de condiciones y por pretensiones de imposiciones.

De acuerdo al reporte del ECU 911, co corte a las 22:15, los cierres viales se ubican en:

GUAYAS

Naranjal: San Jacinto de Yaguachi vía a Puerto Inca, sector Churute.

AZUAY

Cuenca - Giron -Pasaje - Machala: en el kilómetro 128 del puente Molopongo. La vía alterna para vehículos livianos es Cuenca - Sarayunga - Uzhcurrumi- Quera y para los vehículos pesados será Cuenca -Puerto Inca - Naranjal -Pasaje.

IMBABURA

Antonio Ante

Panamericana - Modesto Larrea / Semáforo de San Roque

Vía urbana a Imantag / Puente de Imantag

Vía rural antigua San Roque / Sector Hatun Rumi (parcialmente habilitada)

Cotacachi

Vía rural Quiroga - Otavalo / La Loma

Vía rural La Cruz / Cuicocha Pana

Ibarra

Vía rural Rumipamba, vía Zuleta / Puente Yaguachi

Vía Rural / Pucahuaycu / San Antonio

Vía rural calle Eugenio Espejo / La Cadena

Otavalo

Redondel del Cajas vía a Otavalo (parcialmente habilitada)

Sector camal de Otavalo

Ingreso a San Juan

Partidero a Cotacachi

Ingreso a Ilumán

Gasolinera de Pinsaqui

Ingreso a San Rafael - Huaycopungo

Redondel de La Magdalena - Salida sur

Panamericana Norte - Semáforo de Caluqui

Panamericana Norte - Semáforo de Eugenio Espejo

Calle D - Semáforo de Peguche

Ingreso a Carabuela

Gran Colombia / Redondel de González Suárez

Pedro Alarcón - Semáforo de La Joya

Panamericana - Vía a Selva Alegre

Entrada a Quichinche

Vía rural a Quiroga - Quichinche / Puente del río Blanco

Vía antigua Otavalo - Ibarra - San Luis de Agualongo

Vía Selva Alegre - Quiroga - Ingreso a San Eloy

San Miguel de Urcuquí

Vía rural / Ingreso a Urcuquí / Sector Coñaquí

LOJA

Saraguro

Saraguro - Cuenca / Parroquia Urdaneta

Vía Panamericana / Loja - Saraguro / Sector El Estadio

Vía Panamericana / Saraguro / Puente de Sinicapac, vía Ñamarín. Vía Panamericana / Saraguro / Quebrada Gushacapa

PICHINCHA