Estas son las vías cerradas en Ecuador la noche del domingo 19 de octubre del 2025
Cinco provincias registran cierres viales por manifestaciones. El Gobierno anunció el fin del diálogo con el movimiento indígena.
Los militares se encuentran desplegados a escala nacional por las protestas.
Fuerzas Armadas
Compartir
Actualizada:
19 oct 2025 - 23:03
Los bloqueos de las vías en Ecuador se mantienen la noche del domingo 19 de octubre del 2025. Cinco provincias reportan restricción vehicular, según el reporte del ECU 911.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mantiene que las protestas seguirán, mientras que el Gobierno anunció que no continuará con los diálogos por falta de condiciones y por pretensiones de imposiciones.
De acuerdo al reporte del ECU 911, co corte a las 22:15, los cierres viales se ubican en:
GUAYAS
- Naranjal: San Jacinto de Yaguachi vía a Puerto Inca, sector Churute.
AZUAY
- Cuenca - Giron -Pasaje - Machala: en el kilómetro 128 del puente Molopongo. La vía alterna para vehículos livianos es Cuenca - Sarayunga - Uzhcurrumi- Quera y para los vehículos pesados será Cuenca -Puerto Inca - Naranjal -Pasaje.
IMBABURA
Antonio Ante
- Panamericana - Modesto Larrea / Semáforo de San Roque
- Vía urbana a Imantag / Puente de Imantag
- Vía rural antigua San Roque / Sector Hatun Rumi (parcialmente habilitada)
Cotacachi
- Vía rural Quiroga - Otavalo / La Loma
- Vía rural La Cruz / Cuicocha Pana
Ibarra
- Vía rural Rumipamba, vía Zuleta / Puente Yaguachi
- Vía Rural / Pucahuaycu / San Antonio
- Vía rural calle Eugenio Espejo / La Cadena
Otavalo
- Redondel del Cajas vía a Otavalo (parcialmente habilitada)
- Sector camal de Otavalo
- Ingreso a San Juan
- Partidero a Cotacachi
- Ingreso a Ilumán
- Gasolinera de Pinsaqui
- Ingreso a San Rafael - Huaycopungo
- Redondel de La Magdalena - Salida sur
- Panamericana Norte - Semáforo de Caluqui
- Panamericana Norte - Semáforo de Eugenio Espejo
- Calle D - Semáforo de Peguche
- Ingreso a Carabuela
- Gran Colombia / Redondel de González Suárez
- Pedro Alarcón - Semáforo de La Joya
- Panamericana - Vía a Selva Alegre
- Entrada a Quichinche
- Vía rural a Quiroga - Quichinche / Puente del río Blanco
- Vía antigua Otavalo - Ibarra - San Luis de Agualongo
- Vía Selva Alegre - Quiroga - Ingreso a San Eloy
San Miguel de Urcuquí
- Vía rural / Ingreso a Urcuquí / Sector Coñaquí
LOJA
Saraguro
- Saraguro - Cuenca / Parroquia Urdaneta
- Vía Panamericana / Loja - Saraguro / Sector El Estadio
- Vía Panamericana / Saraguro / Puente de Sinicapac, vía Ñamarín. Vía Panamericana / Saraguro / Quebrada Gushacapa
PICHINCHA
- Tabacundo - Cajas / Cajas Jurídica - Virgen
- Quito - Cayambe /Cangahua - Pingulmi
- Cayambe - Cajas en San Isidro del Cajas
- Guayllabamba - Tabacundo en el sector La Aduana
Compartir