Estas son las vías cerradas en Ecuador este sábado 27 de septiembre del 2025

Ciudadanos se movilizan en Otavalo en el sexto día de paro nacional. Sábado 27 de septiembre del 2025.

Cinco cierres viales se registran este sábado 27 de septiembre del 2025 en Ecuador, según informó el ECU 911, a través de su cuenta de X. El país enfrenta su sexto día de paro nacional convocado por la Conaie.

El ECU detalló que los cierres viales se registran en la provincia de Imbabura y aseguró que el resto de jurisdicciones del país no se reportan novedades relacionadas a manifestaciones.

Antonio Ante: Panamericana-Rocafuerte (San Roque)

Ibarra: Rumipamba La Esperanza

Otavalo: Puente del Río Blanco (vía rural a Quiroga)

Otavalo: Panamericana Norte - calle D (Peguche)

Otavalo: Partidero a Cotacachi

Mediante un video de cámaras de videovigilancia mostraron que no existen cierres viales ni aglomeración de personas sobre la Panamericana Sur, en el cantón Mejía.

Mientras que, desde el ECU 911 Quito se informó que existe un cierre vial sobre las carreteras E-28 y E-35, en el tramo Cayambe - Tabacundo, con dirección al redondel de Cajas.

El paro fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la elimianción del subsidio al diesel, medida adoptada por el presidente Daniel Noboa.

Cierres viales por deslizamientos

En el reporte de vías del ECU, también se informa que existe cierre total por deslizamientos de tierra en los siguientes puntos: