Feriado en Ecuador: este es el estado de las prinicipales vías para este 3 de noviembre

Las condiciones de las vías pueden cambiar durante la jornada, especialmente en los tramos afectados por lluvias y deslizamientos.

La circulación vehicular se mantiene habilitada en varias de las principales carreteras de Ecuador este martes 3 de noviembre de 2026, último día del feriado.

Sin embargo, las lluvias, los deslizamientos y los socavones mantienen restricciones en distintos tramos de la red vial, por lo que se recomienda conducir con precaución.

En Pichincha, la vía Alóag–Unión del Toachi está completamente habilitada. También se encuentran abiertas las carreteras:

Quito–Machachi

Quito–Guayllabamba

Guayllabamba–Tabacundo

Quito–Cayambe

Quito–Calacalí

Calacalí–San Miguel de los Bancos

Para este último día de descanso se mantiene el operativo Pichincha Segura, con puntos de auxilio inmediato en la vía Alóag–Unión del Toachi.

Azuay y Cañar: deslizamientos y paso parcial en varias carreteras

En Azuay, la vía Cuenca–Gualaceo–Limón está habilitada, pero los conductores deben circular con precaución por deslizamientos en los kilómetros 6, 29, 39+500, 47, 54 y 57, en el sector de Ingamullo II.

La carretera Paute–Guarumales–Méndez tiene paso parcial en el sector Sacre y en el kilómetro 61.

También está parcialmente habilitada la vía Cuenca–Girón–Pasaje, por un deslizamiento en el kilómetro 32 y trabajos de mantenimiento entre los kilómetros 66 y 105.

En el kilómetro 50 hay paso controlado. La carretera Cuenca–Molleturo–Naranjal registra restricciones en los kilómetros 71, 90, 92, 94, 98 y 101.

En Cañar, las vías Zhud–Cochancay–El Triunfo y Cuenca–Cañar–Alausí están habilitadas.

Manabí: cinco carreteras con paso parcial por socavones

En Manabí, cinco carreteras tienen circulación parcial debido a socavones:

San José de Chamanga–Pedernales

Tosagua–Bahía, en el sector Verdún

Rocafuerte–Tosagua, en el kilómetro 187

Canuto–Calceta

Santa Ana–Olmedo

El resto de las vías de la provincia está habilitado.

En Guayas y Santa Elena, las principales rutas reportadas están abiertas. Entre ellas constan:

Guayaquil–Balao

Guayaquil–Daule

Guayaquil–Milagro

Guayaquil–Naranjal

Guayaquil–El Triunfo

Guayaquil–Playas

Guayaquil–Salinas

Santa Elena–Ruta del Spondylus

Esmeraldas y Sucumbíos: tramos con restricciones

En Esmeraldas, hay tramos parcialmente habilitados en el límite entre los cantones Esmeraldas y Rioverde, así como en la vía Viche–Quinindé.

Además, se realizan trabajos de mantenimiento en la carretera E20, en los sectores Chucaple y Chinca.

En Carchi e Imbabura, las vías se encuentran habilitadas.

En Sucumbíos, la vía Interoceánica La Bonita–El Playón tiene paso parcial y registra trabajos de mantenimiento en los sectores El Palmar, la Cascada Velo de Novia, La Bonita y El Playón.

Las carreteras Lago Agrio–El Reventador y Coca–Loreto también están parcialmente habilitadas.

Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza: cierres y rutas alternas

En Tungurahua, la vía Baños–Puyo está parcialmente habilitada por afectaciones en los sectores Agoyán, San Jorge y Río Negro.

Las carreteras Ambato–Pelileo–Baños, Ambato–Guaranda, Ambato–Quito y Ambato–Riobamba están abiertas.

En Cotopaxi, la vía Latacunga–Zumbahua–Pilaló–La Maná permanece cerrada por varios deslizamientos que afectan la calzada. La ruta alterna es La Maná–Santo Domingo–Alóag–Machachi–Latacunga.

En Chimborazo, la carretera Tixán–Alausí está cerrada por pérdida de la vía en el sector Casual.

Se puede utilizar la ruta Guamote–García Moreno–Sibambe–Guasuntos–Cherlo–Charicando.

También existe una alternativa por Tixán–Pueblo Viejo–Alausí, habilitada para vehículos de hasta 3,5 toneladas.

En la vía Riobamba–Pallatanga–Guayaquil hay paso controlado cada 30 minutos en varios sectores por trabajos de rehabilitación.

En Pastaza, la carretera Puyo–Macas está habilitada por el nuevo puente sobre el río Upano, al igual que las vías Puyo–Santa Clara–Tena y Puyo–Arajuno.

La vía Baños–Puyo mantiene las restricciones reportadas en los sectores Agoyán, San Jorge y Río Negro.

Se recuerda a los conductores que las condiciones pueden cambiar durante la jornada, especialmente en los tramos afectados por lluvias y deslizamientos.