Roberto Luque supervisa limpieza de canales ante lluvias en Guayaquil

Roberto Luque supervisó los trabajos de limpieza de canales en Las Orquídeas y Mucho Lote 1, en el norte de Guayaquil.

El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, supervisó los trabajos de limpieza de canales en la avenida Manuel Gómez Lince, en los sectores de Las Orquídeas y Mucho Lote 1, en el norte de Guayaquil.

Durante el recorrido, el funcionario verificó las labores ejecutadas y dispuso que los trabajos continúen en otros puntos de Los Vergeles, con el objetivo de reducir los riesgos ante las fuertes lluvias.

Las intervenciones buscan mejorar las condiciones de los canales y prevenir nuevas afectaciones por la acumulación de agua en estos sectores de la ciudad.

Continúan trabajos de prevención ante las lluvias en Guayaquil

Luque señaló este martes 3 de noviembre de 2026 que las acciones se desarrollan mediante la coordinación entre distintas instituciones para atender la emergencia climática.

“Seguimos sumando esfuerzos entre instituciones y actuando oportunamente, incluso más allá de nuestras competencias, para proteger a la ciudadanía." Roberto Luque, ministro de Infraestructura.

Las labores se realizan después de las intensas lluvias registradas durante el feriado de noviembre, que provocaron inundaciones en varios sectores de Guayaquil, entre ellos Las Orquídeas.

Las autoridades mantienen las acciones preventivas para reducir posibles afectaciones ante nuevas precipitaciones.