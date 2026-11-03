Banco del Pacífico dará 90 días de gracia a afectados por lluvias en Galápagos

El Banco del Pacífico anunció 90 días de gracia para clientes afectados por las inundaciones en Santa Cruz, Galápagos.

El Banco del Pacífico otorgará 90 días de gracia a sus clientes afectados por las lluvias en Santa Cruz, Galápagos, como parte de las medidas de apoyo ante la emergencia climática relacionada con el fenómeno de El Niño.

La entidad confirmó este martes 3 de noviembre de 2026 que aplicará un diferimiento extraordinario a operaciones de crédito activas, con el objetivo de aliviar las obligaciones financieras de familias y negocios afectados.

La medida busca facilitar la recuperación económica de los habitantes de la isla, donde las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones, daños en viviendas y afectaciones a la infraestructura.

¿Qué créditos tendrán 90 días de gracia?

Según el Banco del Pacífico, el beneficio contempla tres tipos de financiamiento:

Créditos productivos: destinados a actividades económicas y negocios

Créditos de consumo: utilizados para cubrir necesidades personales

Créditos inmobiliarios: relacionados con el financiamiento de bienes inmuebles

Para acceder al beneficio, los clientes deberán comunicarse directamente con su asesor de crédito y consultar los requisitos, condiciones y procedimientos correspondientes.

La entidad también informó que trabaja en nuevos productos y mecanismos de apoyo financiero para los sectores afectados por las condiciones climáticas en Galápagos.

Inundaciones dejaron miles de afectados en Santa Cruz

Las intensas lluvias registradas entre el 30 y 31 de octubre de 2026 provocaron graves inundaciones en Santa Cruz, con alrededor de 2 000 personas afectadas, según información difundida hasta el 1 de noviembre.

La emergencia también ocasionó daños en carreteras, viviendas y servicios básicos, lo que motivó el envío de ayuda humanitaria y la habilitación de alojamientos temporales.