Feriado de noviembre: Gobierno reduce el IVA al 8% durante cuatro días en Ecuador

Gobierno baja el IVA al 8% durante los cuatro días del feriado de noviembre

El Gobierno dispuso una reducción temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios turísticos durante el feriado de noviembre de 2026.

La tarifa pasará del 15% al 8% entre el sábado 31 de octubre y el martes 3 de noviembre.

La medida consta en un Decreto Ejecutivo emitido este jueves, 29 de octubre del 2026, que establece la aplicación del IVA reducido durante cuatro días:

Sábado 31 de octubre

Domingo 1

Lunes 2

Martes 3 de noviembre de 2026

La disposición se aplicará a los servicios considerados actividades turísticas, de acuerdo con la Ley de Turismo.

¿Qué servicios tendrán el IVA reducido al 8%?

La reducción contempla los servicios definidos como actividades turísticas en el artículo 5 de la Ley de Turismo.

Por tanto, la tarifa del 8% no se extiende a todos los productos y servicios que se comercializan durante el feriado, sino a las actividades comprendidas en esa normativa.

El decreto dispone que los establecimientos que ofrezcan estos servicios deberán emitir sus comprobantes de venta con la tarifa del 8% durante las fechas establecidas.

La reducción será temporal y terminará el martes 3 de noviembre.

SRI deberá aplicar la reducción del IVA durante el feriado

El Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá adoptar las medidas necesarias para implementar la disposición y garantizar su aplicación, de acuerdo con la normativa vigente.

Con esta decisión, los servicios turísticos tendrán una tarifa reducida durante los cuatro días del feriado de noviembre.

Los establecimientos deberán aplicar el porcentaje establecido en sus comprobantes de venta únicamente durante ese período.