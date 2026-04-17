Vías de Pichincha afectadas por las lluvias; revise el estado de las carreteras

Las vías de Pichincha han resultado afectadas por las lluvias de los últimos días.

El noroccidente de Quito resultó afectado por las fuertes lluvias de los últimos días. La tarde de este viernes 17 de abril de 2026 la Prefectura de Pichincha informó que su maquinaria fue desplegada para habilitar el paso y limpiar los caminos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias se intensificarán desde las 16:00 de este viernes hasta las 10:00 del martes 21 de abril de 2026.

Parcticularmente en el norte de Pichincha existe riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos a causa de las tormentas y lluvias previstas.

Este es el estado de las vías que ha intervenido la Prefectura de Pichincha: