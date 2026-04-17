Vías de Pichincha afectadas por las lluvias; revise el estado de las carreteras
Las fuertes lluvias en Ecuador han ocasionado deslizamiento de tierra y derrumbes en diferentes vías de Pichincha.
Las vías de Pichincha han resultado afectadas por las lluvias de los últimos días.
Prefectura de Pichincha
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Actualizada:
17 abr 2026 - 17:06
El noroccidente de Quito resultó afectado por las fuertes lluvias de los últimos días. La tarde de este viernes 17 de abril de 2026 la Prefectura de Pichincha informó que su maquinaria fue desplegada para habilitar el paso y limpiar los caminos.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), las lluvias se intensificarán desde las 16:00 de este viernes hasta las 10:00 del martes 21 de abril de 2026.
Parcticularmente en el norte de Pichincha existe riesgo de crecidas de ríos y deslizamientos a causa de las tormentas y lluvias previstas.
Este es el estado de las vías que ha intervenido la Prefectura de Pichincha:
Vía Mitad del Mundo - Río Blanco:
- Deslizamientos entre el kilómetro 29 y los kilómetros 70 y 73, incluyendo el taponamiento de una alcantarilla en el km 72.
- Habilitada de manera progresiva para la circulación vehicular.
Vía Alóag - Unión del Toachi
- Derrumbes registrados la noche del jueves en los kilómetros 17 y 20.
- La vía fue habilitada la mañana de este viernes.
Vía Armenia - Pacto
- La circulación vehicular fue restringida por daños en la vía, principalmente en los tramos Gualea - Pacto.
- En el lugar permanece maquinaria, con la que se han retirado más de 1 500 metros cúbicos de material.
Vía Pacto - San José de Ingapi
- Se registraron 16 deslizamientos tras las lluvias.
- La vía se mantiene cerrada al tránsito vehicular.
Vías Pacto - Paraíso - Saguangal - Santa Rosa y Pacto - La Delicia
- Se registraron deslizamientos y se encuentran cerradas a la circulación vehicular.
Vía San Bernabé - Playas del Río Blanco
- La crecida del río provocó una afectación directa sobre la calzada.
- Aún no se ha determinado la magnitud de los daños y personal de la Prefectura evalúa los daños.
Vía Puembo - Tababela
- Se reportaron múltiples deslizamientos de tierra.
- Fue habilitada parcialmente a la circulación vehicular.
Cantón Mejía, sectores de Sarapullo Alto, Esperanza Alta y Tandapi
- Inundaciones provocadas por el desbordamiento de ríos y quebradas del sector.
- Incremento del caudal del rio Tandapi y el desbordamiento del rio Silante, lo cual afectó las vías de ingreso hacia las comunidades de Sarapullo Alto, Ilusión Alta, Esperanza Alta y Silante.
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