Cierres viales en Pacto, Gualea, y Nanegalito por deslizamientos de tierra

Las lluvias provocaron deslizamientos de tierra en la vía a Pacto.

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas generaron múltiples emergencias en la Administración Zonal Chocó Andino, en el noroccidente de Quito este viernes 17 de abril del 2026.

El COE Metropolitano de Quito coordinó la atención de eventos como movimientos de masa, inundaciones y el desbordamiento de una quebrada, que afectan a parroquias rurales y la red vial.

Pacto, la zona más afectada

Los mayores daños se concentran en la parroquia de Pacto, donde el desbordamiento de una quebrada impactó el sistema de alcantarillado, dejando calles cubiertas de lodo y escombros.

Esta situación ha impedido la circulación vehicular en varios sectores.

Además, se reportan deslizamientos recurrentes en la vía Gualea–Pacto, especialmente en el sector El Paraíso, lo que dificulta el acceso y el ingreso de maquinaria y ayuda institucional.

No obstante, las labores de limpieza iniciaron desde la mañana de este 17 de abril de 2026.

Vías cerradas por deslizamientos

Las autoridades informaron que varias rutas permanecen cerradas debido a derrumbes:

Quito – Nanegal – Nanegalito – Gualea

Quito – Pacto – Paraíso

En territorio, el Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó personal y una unidad polivalente para atender las emergencias, mientras maquinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha realiza trabajos de limpieza con equipo pesado en sectores como Nanegalito.

Más emergencias en la zona

De forma simultánea, se reporta una inundación en la vía a Pactoloma y un movimiento en masa en Nanegalito.

Las condiciones continúan siendo monitoreadas por el Operativo Zonal, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador y autoridades locales.