Vicepresidencia pide que se abra un corredor humanitario en medio de protestas en Imbabura

El segundo día de protestas en Imbabura sigue con hechos violentos y continúa el cierre de vías. La Vicepresidencia de Ecuador solicitó a los manifestantes que se abra un corredor humanitario en Imbabura. En esta provincia, las protestas han tomado fuerza en las últimas horas, tras el inicio del paro nacional.

El pedido se hizo a través de un comunicado este martes 23 de septiembre de 2025, luego de que dos ambulancias que se dirigían a atender emergencias tuvieron que detenerse por el cierre de las vías, según la Vicepresidencia.

Las ambulancias quedaron detenidas en los cierres viales. La una ambulancia trasladaba a una persona que iba a una cirugía urgente y en la otra ambulancia se movilizaba a un paciente que necesitaba diálisis. "Esta obstrucción puso en riesgo la vida y la salud de los ciudadanos y de los equipos de respuesta", se lee en el comunicado.

Se insistió en la necesidad de permitir el paso de ambulancias en los puntos de los cierres viales. "El derecho a la protesta está garantizado en la Constitución; no obstante, este no puede ejercerse mediante el bloqueo de vías, ni mucho menos mediante la obstrucción de corredores humanitarios o del tránsito de ambulancias. Tales acciones vulneran derechos fundamentales, como la vida y la salud, y pueden generar responsabilidades de carácter administrativo y penal".