Ministra de Gobierno Zaida Rovira califica ataque a cuartel policial como 'acto terrorista'

Zaida Rovira, ministra de Gobierno calificó de "acto terrorista" al ataque el lunes a una estación de Policía en la ciudad de Otavalo.

En entrevista con un medio de comunicación advirtió de una posible escalada de situaciones similares en medio de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel, entre otros reclamos.

La funcionaria descartó que tras esos ataques esté la población local "y menos la población indígena".

Rovira anotó que entre los 47 detenidos hasta el momento en las protestas, hay dos extranjeros, presuntos integrantes de la organización delincuencial transnacional Tren de Aragua, de origen venezolano, y catalogada por el Gobierno de Ecuador como "terrorista".

"No estamos frente a actos de protesta, que son totalmente legítimos, estamos viviendo en este momento actos de terrorismo", apuntó este martes Rovira.

La jefe de la Cartera de Gobierno añadió: "Lo que vimos ayer se trata de actos terroristas y, lamentablemente, lo que estamos viendo en redes es que anuncian que esto será progresivo, que este es el inicio, entonces estamos esperando ataques realmente fuertes de estos elementos".

Violencia en Otavalo

Cientos de manifestantes vandalizaron la tarde del lunes el cuartel de la Policía Nacional en Otavalo, ataque que dejó dos policías heridos, daños a las instalaciones de la Policía Judicial y de vivienda de los servidores policiales, así como vehículos policiales y civiles incendiados, según la institución del orden.

"Por la magnitud de los ataques -añadió Rovira- y por las escenas que vemos de cómo estaban armados y cómo entraron, de forma tan alevosa a atacar y agredir", se concluye que "fuerzas terroristas atrás de estos grupos".

Sin entrar en detalles, por estar la investigación en proceso, la ministra dijo que "existen personas, actores políticos y autoridades que están detrás del financiamiento y de esconder, incluso, a estos grupos".

"Éstos que han causado estos desastres, son focos, son pequeños grupos, pero que están fuertemente armados", alertó Rovira.

Amenazas a Gobernador

Sobre el anuncio en la víspera de la renuncia de Efraín Amaguaña, nombrado la semana pasada como gobernador de la provincia de Imbabura, donde está Otavalo, la ministra atribuyó la decisión a una presunta persecución.

"Fue vandalizada su casa por estos mismos grupos, su hermana fue víctima de un intento de secuestro, sus padres fueron amenazados de muerte y tuvo que salir con fuerte protección policial", reveló Rovira al apuntar que entienden la primera reacción de Amaguaña, con quien mantendrá una reunión este martes para conocer su decisión final.